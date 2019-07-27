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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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haberler (26.07.19)

Aktüel haberler (26.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak sizler için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

PHELPS'İN REKORUNU KIRDI
'deki Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru kırıldı. Erkekler 100 metre kelebekte ABD'li Dressel, 49.50'lik derecesiyle efsane yüzücü 'in (49.82) 10 yıllık rekorunu kırdı. Kadınlar 200 metre sırtüstünde de ABD'li Smith, 2.03.35'le Franklin'in (2.04.06) 2012'deki rekorunu geride bıraktı.

POTANIN GENÇLERİ SAHNEDE
FIBA 18 Yaş Altı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında bugün 16.45'te ile oynayacak. 'ın Volos kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 27 Temmuz- 4 Ağustos arasında düzenlenecek.

'FURKAN'IN GELECEĞİ PARLAK'
NBA'de Philadelphia 76'ers Oyuncu Geliştirme Direktör Yardımcısı ve Şut Antrenörü John Townsend, oyuncusu olan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'a övgü yağdırdı. Townsend, "Furkan çok iyi bir NBA oyuncusu. Çok daha başarılı olacak. Çünkü hem şut atabilen hem de potaya gidebilen bir oyuncu" diye konuştu.

POTADA FİKSTÜR ÇEKİMİ AY SONUNDA
'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Crowne Plaza Florya'da 13.00'te yapılacak kura çekimiyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli olacak.

LA LIGA'DA YENi BiR DÖNEM BAŞLIYOR
İspanya Futbol Federasyonu, lig maçlarının yalnızca Cumartesi ve Pazar günü oynanmasına karar verdi. Buna göre önümüzdeki sezondan itibaren lig karşılaşmaları Cuma ve Pazartesi oynanmayacak. 2. Lig'de de bu kural geçerli olacak.
  1. 27.7.2019
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