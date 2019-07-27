Aktüel haberler (26.07.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak sizler için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
Güney Kore'deki Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru kırıldı. Erkekler 100 metre kelebekte ABD'li Dressel, 49.50'lik derecesiyle efsane yüzücü Michael Phelps'in (49.82) 10 yıllık rekorunu kırdı. Kadınlar 200 metre sırtüstünde de ABD'li Smith, 2.03.35'le Franklin'in (2.04.06) 2012'deki rekorunu geride bıraktı.
POTANIN GENÇLERİ SAHNEDE
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası bugün oynanacak maçlarla başlıyor. A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında bugün 16.45'te Büyük Britanya ile oynayacak. Yunanistan'ın Volos kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 27 Temmuz- 4 Ağustos arasında düzenlenecek.
'FURKAN'IN GELECEĞİ PARLAK'
NBA'de Philadelphia 76'ers Oyuncu Geliştirme Direktör Yardımcısı ve Şut Antrenörü John Townsend, oyuncusu olan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'a övgü yağdırdı. Townsend, "Furkan çok iyi bir NBA oyuncusu. Çok daha başarılı olacak. Çünkü hem şut atabilen hem de potaya gidebilen bir oyuncu" diye konuştu.
POTADA FİKSTÜR ÇEKİMİ AY SONUNDA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Crowne Plaza Florya'da 13.00'te yapılacak kura çekimiyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli olacak.
LA LIGA'DA YENi BiR DÖNEM BAŞLIYOR
İspanya Futbol Federasyonu, lig maçlarının yalnızca Cumartesi ve Pazar günü oynanmasına karar verdi. Buna göre önümüzdeki sezondan itibaren lig karşılaşmaları Cuma ve Pazartesi oynanmayacak. 2. Lig'de de bu kural geçerli olacak.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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