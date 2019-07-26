Manisalı Hilal Öztürk’ten EYOF’ta altın madalya - Son dakika Judo haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Manisalı ’ten ’ta

Manisalı Hilal Öztürk’ten EYOF’ta altın madalya

’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Olimpik ’nde () Manisalı milli judocu altın madalyanın sahibi oldu.

'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 15. Olimpiyat 'nde ferdi judo müsabakalarının son gününde Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı milli judocusu +70 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Öztürk madalya yolunda iİlk turda Fransız Liz Ngelebeya, çeyrek finalde Rus Liubov Orlova, yarı finalde Slovak Nicki Norcici'yi zorlanmadan geçen Öztürk finalde Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında on beş saniyede sonuca gitti ve şampiyonluğunu ile taçlandırdı.
Salihlili Milli Judocu Öztürk, 'da yapılacak olan dünya şampiyonasından da 'ye altın madalya kazandırmak istediğini söyledi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılı milli judocu Hilal Öztürk'ün başarısı ile bir kez daha gurur duyduklarını dile getirip, Öztürk'ü tebrik etti.

  1. 26.07.2019
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