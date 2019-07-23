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23 Temmuz 2019, Salı
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'den altın madalya

Yasin Süzen'den altın madalya

Milli Atlet , 10. 'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazanan Yasin Süzen'i tebrik etti.

Milli Atlet , 10. 'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Almanya'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonasında sporcumuz Yasin Süzen bir kez daha Avrupa Şampiyonu olarak Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti. Tebrikler Yasin!" ifadeleri kullanıldı.

Yasin, 23. 'nda da dünya rekoru kırarak şampiyon olmuştu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Bakan Kasapoğlu, Yasin Süzen'in Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen şampiyonadaki başarısı sebebiyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen kardeşimi canıgönülden tebrik ederim. 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Almanya'da da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum."

  1. 24.07.2019
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