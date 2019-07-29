ABD'li Muhammed 16 yıllık rekoru kırdı - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Haberleri ABD'li Muhammed 16 yıllık rekoru kırdı

'li Muhammed 16 yıllık rekoru kırdı

ABD'li Muhammed 16 yıllık rekoru kırdı

'li atlet , Rus 'nın 2003'ten bu yana elinde tuttuğu kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

'li atlet , kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.

Olimpiyat şampiyonu Dalilah Muhammed, ülkesinin Des Moines kentinde yapılan ABD Atletizm Şampiyonası'ndaki 52.20 saniyelik derecesiyle tarihe geçti.

29 yaşındaki sporcu, Rus Yuliya Pechonkina'nın (52.34 saniye) 8 Ağustos 2003'ten beri kırılamayan kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu ele geçirdi.

  1. 29.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD'li Muhammed 16 yıllık rekoru kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN