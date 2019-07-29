ABD'li Muhammed 16 yıllık rekoru kırdı
ABD'li atlet Dalilah Muhammed, Rus Pechonkina'nın 2003'ten bu yana elinde tuttuğu kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
ABD'li atlet Dalilah Muhammed, kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.
Olimpiyat şampiyonu Dalilah Muhammed, ülkesinin Des Moines kentinde yapılan ABD Atletizm Şampiyonası'ndaki 52.20 saniyelik derecesiyle tarihe geçti.
29 yaşındaki sporcu, Rus Yuliya Pechonkina'nın (52.34 saniye) 8 Ağustos 2003'ten beri kırılamayan kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu ele geçirdi.
- 29.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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