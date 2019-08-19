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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Escobar 400 metrede zafere koştu

Escobar 400 metrede zafere koştu
Milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, 'de birinci oldu. Birmingham şehrinde düzenlenen turnuvada 400 metre engellide yarışan Küba asıllı atletimiz, 49.08'lik derecesiyle zafere ulaştı. Copello, Paris'teki son yarış öncesinde 5. sıraya çıkarak, Zürih'te 8 atletin yarışacağı sezon finaline katılma yolunda avantaj yakaladı.
  1. 19.8.2019
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