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07 Temmuz 2019, Pazar
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2019 şampiyonu !

2019 Dünya Kupası şampiyonu ABD!

2019 Kadınlar finalinde , 'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

2019 Kadınlar finalinde , 'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.
'da düzenlenen Kupası final karşılaşmasında ABD, Hollanda'yı 2-0'lık skorla geçerek Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

ABD'ye kupayı getiren golleri müsabakanın 61. dakikasında penaltıdan Rapinoe ve 69. dakikasında Lavelle kaydetti. Hollanda ise tarihinde ilk kez çıktığı Dünya Kupası finalinde mutlu sona ulaşamadı.

  1. 07.07.2019
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