2019 Dünya Kupası şampiyonu ABD!
2019 Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.
2019 Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.
Fransa'da düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası final karşılaşmasında ABD, Hollanda'yı 2-0'lık skorla geçerek Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.
ABD'ye kupayı getiren golleri müsabakanın 61. dakikasında penaltıdan Rapinoe ve 69. dakikasında Lavelle kaydetti. Hollanda ise tarihinde ilk kez çıktığı Dünya Kupası finalinde mutlu sona ulaşamadı.
- 07.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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