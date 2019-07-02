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02 Temmuz 2019, Salı
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ABD Kupası'nda finalde

ABD Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde

Bu yıl 'da 8.'si düzenlenen 2019 Kupası yarı final mücadelesinde (ABD) ile , 'da karşı karşıya geldi.

2019 Kupası'nda ABD, yarı final karşılaşmasında 'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bu yıl 'da 8.'si düzenlenen 2019 Kadınlar yarı final mücadelesinde (ABD) ile İngiltere, 'da karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10. dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere adına 19. dakikada Ellen White sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 31. dakikada ise 'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaptı. İngiltere'de 84. dakikada Steph Houghton penaltıdan yararlanamazken, 86. dakikada ise Millie Bright kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABD, finale yükselen ilk takım oldu.

Amerikalıların finaldeki rakibi yarın oynanacak Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.

  1. 03.07.2019
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