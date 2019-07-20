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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Yasmani Copello Londra'da 2'nci oldu

Yasmani Copello Londra'da 2'nci oldu

Milli atlet , Avrupa rekorunun kırıldığı Lig'deki 400 metre engelli yarışında ’ün ardından 2'nci olurken, bu yılki en iyi derecesini yaptı.

Dünya 2'ncisi ve Olimpiyat 3'üncüsü atlet , 400 metre engellide Lig müsabakasına katılırken, müsabakayı 2'nci sırada tamamladı. Dünya şampiyonu Norveçli 'ün 47.12'lik derece ile Avrupa rekoruna imza attığı yarışta Copello 48.93 ile 2'nci sırayı aldı. 32 yaşındaki Yasmani, böylece bu yılki 49.37'lik derecesini 49 saniyenin altına indirdi.

İki günlük Londra programında yer alan ancak Elmas Yarışı'na puan vermeyen bu yarışta üçüncülük 49.18 ile ABD'li Amere Lattin'in oldu.

  1. 20.07.2019
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