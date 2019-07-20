Kayserispor Avusturya’da hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor Avusturya’da hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld’ta sürdüren Kaysersipor, sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depoladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya Seefeld kampını bu sabahki yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Çalışmada iki gruba ayrılan takımda kaleciler, ayrı alanda idmanı tamamladı. Öte yandan taraftara da açık yapılan idmanda gurbetçi vatandaşlar önce antrenmanı izledi ardından da futbolcularla fotoğraf çekildi.
Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşamki çalışmasını saat 18.00'de yapacak ve yarın da Avusturya Tirol Eyaletinin Volders kasabasında saat 18.00'de İspanya'nın SD Eibar takımıyla bir hazırlık maçına yapacak.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Kayserispor Avusturya’da hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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