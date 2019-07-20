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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Avrupa üçüncüsü oldu

Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Altı 'nda mücadele eden , erkekler 3 bin metrede kazandı. , 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

, erkekler 3 bin metrede kazandı.

Avrupa Altı 'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre 'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Yarışta Alman Elias Schreml 8.16.07 ile birinciliği, Sırp Milos Malesevic de 8.16.68 ile ikinciliği elde etti.

  1. 20.07.2019
  2. Güncelleme: 20.07.2019 19:24
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