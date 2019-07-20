Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Yarışta Alman Elias Schreml 8.16.07 ile birinciliği, Sırp Milos Malesevic de 8.16.68 ile ikinciliği elde etti.