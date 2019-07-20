Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı. Milli sporcu, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.
Yarışta Alman Elias Schreml 8.16.07 ile birinciliği, Sırp Milos Malesevic de 8.16.68 ile ikinciliği elde etti.
- 20.07.2019
- Güncelleme: 20.07.2019 19:24
- Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!
- Galatasaray'da hazırlık maçının faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor... Son dakika haberleri
- Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı... Son dakika haberleri
- Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...
- Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...
-
Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
-
Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
-
Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.