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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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tebrik etti

Bakan Kasapoğlu milli atletleri tebrik etti

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'te düzenlenen Avrupa Altı 'nda madalya alan kutladı.

Gençlik ve Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 'te 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere 5 madalya elde eden milli sporulara ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınlar 20 kilometre yürüyüşte altın madalyanın sahibi olan Ayşe Tekdal ile erkekler üç adım atlamada hem kazanan hem de 'na kota almayı başaran 'i kutluyorum. Necati Er'e 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve erkekler 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Altı 'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

  1. 15.07.2019
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