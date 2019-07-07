Cumhurbaşkanı Erdoğan Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti
Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 20:06
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.