Cumhurbaşkanı Erdoğan Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Erdoğan 'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti

, 658'inci Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan 'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , 658'inci Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını alan 'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar 'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 20:06
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