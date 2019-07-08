Altın kemer Gürbüz’ün
658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin finalinde 2011-2012 yılı birincisi Antalyalı Ali Gürbüz, 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu’yu yenerek, altın kemerin sahibi oldu.
658.'si yapılan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde dün müthiş bir final mücadelesi vardı. Cazgırın salavatlamasının ardından peşreve çıkan pehlivanlar tribünleri selamladı. Güreş kariyerleri boyunca ilk kez Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşen iki iddialı isim kıran kırana güreşti. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2011-12 birincisi Antalyalı Ali Gürbüz, rakibi 2015 ve 2018 birincisi son şampiyon Orhan Okulu'yu yenerek, altın kemerin sahibi oldu. Finalin ilk 40 dakikasında yenişme olmadı. Müsabakanın süresiz altın bölümünde Gürbüz, rakibi Okulu karşısında altın puan alarak, altın kemeri kazandı. Gürbüz, ilk turda Abdullah Güngör'ü, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda İsmail Koç'u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun'u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu'nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, finalde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek, 2019 şampiyonu olmayı başardı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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