Ali Gürbüz: Rahmetli babama gönderiyorum
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, final güreşinde rakibi yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu’yu Er Meydanı’nda yenerek, şampiyonu oldu.
2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz, "Hiç pes etmedim, aynı zamanda onur, gurur mücadelesi verdim. Ve bu savaştan galip çıktım. Herkes şunu iyi bilsin, ben savaştım, ben asla pes etmedim. Ve bu kemeri rahmetli babama (eski başpehlivan Recep Gürbüz), çok bekliyordu ona gönderiyorum. Aynı zamanda oğlum Recep'e, iki Recep'e, bütün aileme bu altın kemer armağan olsun. Çünkü benim onlara bir borcum vardı. Bunu da ödemiş oldum. Ama özellikle babamın ruhuna gitsin diliyorum" dedi.
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 19:52
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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