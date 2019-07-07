Başpehlivan Ali Gürbüz: “Asla pes etmedim ve bu savaştan galip geldim” - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Güreş Haberleri Ali Gürbüz: Rahmetli babama gönderiyorum

: Rahmetli babama gönderiyorum

Ali Gürbüz: Rahmetli babama gönderiyorum

658. ’nde, Antalyalı başpehlivan , final güreşinde rakibi yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu’yu ’nda yenerek, şampiyonu oldu.

2019 Başpehlivanı Antalyalı , "Hiç pes etmedim, aynı zamanda onur, gurur mücadelesi verdim. Ve bu savaştan galip çıktım. Herkes şunu iyi bilsin, ben savaştım, ben asla pes etmedim. Ve bu kemeri rahmetli babama (eski başpehlivan Recep Gürbüz), çok bekliyordu ona gönderiyorum. Aynı zamanda oğlum Recep'e, iki Recep'e, bütün aileme bu altın kemer armağan olsun. Çünkü benim onlara bir borcum vardı. Bunu da ödemiş oldum. Ama özellikle babamın ruhuna gitsin diliyorum" dedi.

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 19:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Gürbüz: Rahmetli babama gönderiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN