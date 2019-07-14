Necati Er rekorları altüst etti
Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda milli atlet Necati Er, dünyada U23 yaş grubunda yılın en iyi derecesini atlayıp Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya kazandı.
Necati Er, yarışmayı 17.37'lik olağanüstü derecesiyle kazanırken, Türk kafilesine büyük gurur yaşattı.
Türkiye rekorunu adım adım 17 metrenin üzerine taşıyan üç adımcı Necati Er, Gavle'deki Avrupa U23 Şampiyonası'na damgasını vurdu. 22 yaşındaki Necati, seçmede 17.05 ile kırdığı Türkiye rekorunun ardından finalde bu dereceyi 17.37 seviyesine yükseltti. Necati Er, bu rekoruyla şampiyonluğu kazandığı gibi hem dünyada 23 yaş altında 2019'un en iyi derecesini yaptı, hem olimpiyat barajı geçti, hem de Türkiye rekoruna 32 santimetre ekledi.
Necati Er, Gavle'deki Avrupa U23 Şampiyonası'nda Türkiye'nin beşinci madalyasına imza atarken, şampiyona tarihinde de ay yıldızlı formayla kazanılan 15'inci şampiyonluğu yakaladı.
- 14.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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