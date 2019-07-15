Aktüel haberler (13.07.19)

GRİEZMANN'DAN MESSİ İTİRAFI!

Barcelona'nın yeni transferi Griezmann, Messi ile oynamak için sabırsızlandığını söyledi. Fransız yıldız, "Messi'nin her gün antrenmanlarda neler yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.



ZAFER DJOKOVİC'İN

2019 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde Sırp tenisçi Djokovic, 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maçta Federer'i 3-2 yendi. 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6,

13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic 5. şampiyonluğunu elde etti. Federer'e karşı oynadığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, grand slam turnuvalarındaki 16, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğuna ulaştı.



NECATİ ER REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Avrupa? 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Necati Er, dünyada U23 yaş grubunda yılın en iyi derecesini atlayıp Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya kazandı. Necati Er, yarışmayı 17.37 metrelik olağanüstü derecesiyle kazanırken, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Necati Er, bu rekoruyla şampiyonluğu kazandığı gibi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.



FİNALİN ADI SENEGAL-CEZAYİR

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, normal süresi 0-0 biten maçta Tunus'u uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Diğer yarı final maçında Cezayir, Nijerya'yı Mahrez'in son dakikada attığı frikikle 2-1 yenip finale çıktı. G.Saraylı Diagne ve Feghouli 19 Temmuz'da finalde karşılaşacak.



ALTIN KIZ BUSE

47.'si yapılan Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nın son gününe Buse Tosun damgasını vurdu. Erkeklerde önceki gün altın madalya kazanan Taha Akgül'den sonra kadınlarda da Buse, bu başarıya ulaştı. 72 kilo finalinde Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı tuş ile yenen milli güreşçi, birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar güreşini yücelttiklerini söyleyen Buse, "Her sene de üzerine koyuyoruz. İnşallah kadın güreşinde olimpiyatta da altın madalya kazanacağız" dedi. Bu arada turnuvanın son gününde Yasemin Adar 76 kiloda bronz madalya kazanırken, erkeklerde 74'te Fazlı Eryılmaz, 86 'da Selim Yaşar ile Osman Göçen, 92'de de Süleyman Karadeniz, üçünlük kürsüsüne çıkmayı başardı.



AYHANCAN'DAN MÜTHİŞ ZAFER

İngiltere'deki ?Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen Porsche Mobil1 Supercup'ın 4. ayağında zafer Ayhancan Güven'in... Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 13 tur boyunca liderliğini koruyan milli sporcunun şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olduğu belirtildi. Organizasyonun 5. ayağı 27-28 Temmuz'ta Almanya'da yapılacak.



İSVEÇ'TE AYŞE RÜZGARI

İsveç'te düzenlenen Avrupa Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal rüzgarı... Milli atlet, 20 kilometre yürüyüşte altın madalyanın sahibi oldu. Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamara Ayşe Tekdal, 1.34.47'lik derecesiyle rakiplerine geride bırakıp, zirveye çıktı.



HABER TURU

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