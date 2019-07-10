Eda Tuğsuz bronz madalya kazandı - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Haberleri Eda Tuğsuz bronz madalya kazandı

kazandı

Eda Tuğsuz bronz madalya kazandı

'nın kentinde düzenlenen 2019 'nda 'den geldi. Cirit atma branşında 59.62 metre atan , Türkiye adına bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

'nda milli atlet , cirit atmada bronz madalyanın sahibi oldu.

'nın kentinde düzenlenen Oyunları'nda 'den geldi. Cirit atma branşında 59.62 metre atan Eda Tuğsuz, Türkiye adına bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

  1. 11.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eda Tuğsuz bronz madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN