İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den gümüş madalya geldi. Yüksek atlama branşında 2.24 metre atlayan Alperen Acet, Türkiye adına gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada gümüş madalya kazandı
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den gümüş madalya geldi. Yüksek atlama branşında 2.24 metre atlayan Alperen Acet, Türkiye adına gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Alperen Acet'ten gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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