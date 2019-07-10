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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ten

Alperen Acet'ten gümüş madalya

'nın kentinde düzenlenen 2019 'nda 'den geldi. Yüksek atlama branşında 2.24 metre atlayan , Türkiye adına gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

'nda milli atlet , yüksek atlamada kazandı

'nın kentinde düzenlenen Oyunları'nda 'den gümüş madalya geldi. Yüksek atlama branşında 2.24 metre atlayan Alperen Acet, Türkiye adına gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

  1. 10.07.2019
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