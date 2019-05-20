Altın kız İrem Yaman!
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Altın kız !

Altın kız İrem Yaman!

Santos’u mağlup eden , kazandı. İrem, iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.

İngıltere'nin Manchester kentinde düzelnenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan , alarak tarihe geçti. Çeyrek finalde Luo'yu 3-2, yarı finalde Fransız Wiet-Henin'i uzatmalarda yenen İrem, Breziyalı Santos ile final mücadelesine çıktı.

NUR GÜMÜŞTE KALDI
FİNALDE rakibini mağlup eden İrem, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçerken Olimpiyatları için de büyük bir avantaj sağladı. 67 kilo finalinde Çinli Mengyu Zhang'a 18-9 yenilen Tatar Askari, gümüş madalyada kaldı. Nur kazandığı puanlarla Tokyo biletini kaptı.
  1. 20.5.2019
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