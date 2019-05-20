Altın kız İrem Yaman!
Brezilyalı Caroline Santos’u 21-7 mağlup eden İrem Yaman, altın madalya kazandı. İrem, iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.
NUR GÜMÜŞTE KALDI
FİNALDE Brezilyalı rakibini 21-7 mağlup eden İrem, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçerken Tokyo Olimpiyatları için de büyük bir avantaj sağladı. 67 kilo finalinde Çinli Mengyu Zhang'a 18-9 yenilen Nur Tatar Askari, gümüş madalyada kaldı. Nur kazandığı puanlarla Tokyo biletini kaptı.
- 20.5.2019
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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