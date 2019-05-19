İrem Yaman dünya şampiyonu
19 Mayıs 2019, Pazar
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dünya şampiyonu

İrem Yaman dünya şampiyonu

Dünya Tekvando 'nda milli sporcu , kadınlar 62 kiloda kazandı.

'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan , ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova'yı 28-9 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 mağlup eden milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.

23 yaşındaki İrem, 2015'te 'da gerçekleştirilen Dünya 'nda da kazanmıştı.

  1. 19.05.2019
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