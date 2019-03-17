11. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı
17 Mart 2019, Pazar
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11. yelkenli yarışları tamamlandı

11. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı

Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 11. yelkenli yarışları sonuçlandı.

Körfezi'nde gerçekleştirilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 24 üniversiteden 35 takımda 400 yelkenci mücadele etti.

yarışlarına Ege, İTU, Yaşar, MEF, , Doğuş, Yıldız Teknik, Nişantaşı, Yeditepe, , Bahçeşehir, Bilgi, Beykent, Hacettepe, Koç, İYTE, , Dokuz Eylül, , Boğaziçi, Sabancı, Cerrahpaşa, Başkent, İstanbul üniversiteleri katıldı.

MIYC Başkanı İhsan Kalaycı, yaptığı açıklamada, üniversiteli yelkencilerin çok güzel, güneşli ve rüzgarı bol bir havada yarıştıklarını dile getirdi.

Yarışta sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden üniversite ve kaptanları şunlar:

IRC-1

1- İTU (Canberk Sağlam)

2- Yaşar (Haktan Taş)

3- Piri Reis (Selim Hekimoğlu)

IRC-2

1- Doğuş (Cem Gözen)

2- ODTÜ (Toygar Elmas)

3- Bahçeşehir (Engin Özgen)

IRC-3

1- Bilgi (Yaşar Doğa Arıbaş)

2- Beykent (Ertuğrul Kaan Tokalak)

3- Koç (Doruk Taneli)

IRC-4

1- İTU (Bedirhan Der)

2- İTU (Ömer Faruk Şanlıtürk)

3- Boğaziçi (Ece Göksu Gök)

IRC-5

1- Bahçeşehir (Denşzcan Erbil)

2- İstanbul (Hasan Şimşek)

3- Piri Reis (Enes Topkaç)

DESTEK

1- ODTÜ ()

2- ODTÜ (Erdem Şenöz)

3- Başkent (Kerem Abidinoğlu)

  1. 17.03.2019
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