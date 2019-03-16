Kocaelili sporcular olimpiyatlar için Meksika'da
16 Mart 2019, Cumartesi
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Kocaelili sporcular olimpiyatlar için 'da

Kocaelili sporcular olimpiyatlar için Meksika'da

’un başarılı atıcıları ve , ’nın Acapulco kentinde yapılacak olan Trap-Skeet Dünya Kupasında mücadele edecek.

'un başarılı atıcıları ve Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı hocası Ali Emre Güray eşliğinde 'nın Acapulco kentinde yapılacak olan Trap-Skeet Dünya Kupasına katılacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren ilk yarışma olan Trap-Skeet 'nda Trap alanında mücadele edecek olan Büyükşehir Kağıtsporlu Tunçer ve İlbilgi, "Hedefimiz Olimpiyatlara katılmak ve ülkemize Atıcılık dalında ilk madalyayı getirmek. Bunun için uzun bir süredir çalışıyoruz. Sezona hazırlık Turnuvaları ile start verdik, iyi sonuçlar aldık. İnşallah Meksika'dan kota ile döneceğiz" dedi.
Başarılı sporcular trap erkekler takımında Yavuz İlnam ile beraber altın madalya için mücadele edecekler.

  1. 16.03.2019
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