Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi 3. ayağı başladı
Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi 3. ayak yarışları başladı.
Organizasyonun 3. ayağına Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 33 yat ile 300 sporcu katılıyor.
Yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı.
Rüzgarın çıkmasının ardından hakem heyetinin başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.
Öte yandan sadece J-70 sınıfı teknelerin katıldığı Türkiye Turu'nun 2. ayak yarışları da aynı parkurda gerçekleştirildi. Beş J-70 sınıfı tekne iki günde toplam 9 yarış yapacak.
MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, yaptığı açıklamada, organizasyonun 3. ayağında Hollanda ve Rusya'dan da yatların yarıştığını, J-70 sınıfı teknelerin de Türkiye Turu 2. ayak yarışlarını yaptıklarını söyledi.
Havanın yarışlar için çok uygun ve mükemmel bir ortam sağladığına dikkati çeken Kalaycı, "Hava çok çok güzeldi. Dalgasız deniz ve rüzgarlı bir yarış ortamı vardı. Gayet güzel yarışlar yaptık. Bu ayağın bir özelliği de Türkiye'de Yelken Federasyonumuzun programa aldığı J-70 (Sport Bot Sınıfı) yarışlarının Marmaris'te yapılması." diye konuştu.
Üçüncü ayak yarışları, yarın sona erecek.
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