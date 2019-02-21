Atatürk Üniversitesi curlingde geleneği bozmadı
21 Şubat 2019, Perşembe
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curlingde geleneği bozmadı

Atatürk Üniversitesi curlingde geleneği bozmadı

Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Ligi (Ünilig) curling müsabakalarında hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Gençlik ve uhdesinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ünilig curling müsabakaları sona erdi.

Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda 18 Şubat'ta başlayıp üç gün süren müsabakalar, erkekler ve kadınlar kategorilerindeki final maçlarıyla tamamlandı.

Erkeklerde final mücadelesinde Erzurum Teknik Üniversitesini, kadınlarda ise Atatürk Üniversitesi, yendi.

Oynanan karşılaşmalar sonucu, erkeklerde Atatürk Üniversitesi birinci, ikinci, Gebze Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti.

Atatürk Üniversitesinin birinci olduğu kadınlar müsabakalarında da, Batman Üniversitesi ikinci, Erzurum Teknik Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla Atatürk Üniversitesi 5 yıldır düzenlenen curling müsabakalarındaki üstünlüğünü kaptırmadı.

Atatürk Üniversitesi curling takımı sporcusu Ufuk Teber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Atatürk Üniversitesi olarak geleneği bozmadık, bu yıl yine birinci olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birinciliğimizi sürdürürüz." şeklinde konuştu.

  1. 21.2.2019 21:29
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