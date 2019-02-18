Para atıcılıkta bronz madalya
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P1 Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, El Ayn kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan P1 takımı, erkekler havalı tabanca kategorisinde bin 655 puanla atışları üçüncü sırada tamamladı.
Organizasyonda yarın kadınlar 10 metre havalı tüfekte Çağla Atakal ve Suzan Çevik, kadınlar 10 metre havalı tabancada ise Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan atış yapacak.
- 18.2.2019 22:35
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
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