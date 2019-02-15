Taekwondoculardan 13 madalya
6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 13 madalya kazandı.
Antalya'da 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele edeceği ve pazar günü sona erecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda üçüncü gün müsabakaları yapıldı. Üçüncü günde genç bayanlar ve büyük erkeklerde 5'er sıklette karşılaşmalar gerçekleştirilirken, genç bayanlar 2'si altın, 5'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 12, büyük erkekler ise 1 bronz madalya kazandı.
6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na, yarın büyük erkeklerde 3 ve büyük bayanlarda 8 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek.
- 16.2.2019 01:21
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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