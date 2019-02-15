Taekwondoculardan 13 madalya – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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Taekwondoculardan 13 madalya

Taekwondoculardan 13 madalya

6. 'nın üçüncü gününde Türk sporcular 13 madalya kazandı.

Antalya'da 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele edeceği ve pazar günü sona erecek olan 6. 'nda üçüncü gün müsabakaları yapıldı. Üçüncü günde genç bayanlar ve büyük erkeklerde 5'er sıklette karşılaşmalar gerçekleştirilirken, genç bayanlar 2'si altın, 5'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 12, büyük erkekler ise 1 bronz madalya kazandı.

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na, yarın büyük erkeklerde 3 ve büyük bayanlarda 8 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

  1. 16.2.2019 01:21
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