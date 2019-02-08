Yıldızlardan Avrupa Şampiyonası'na 31 kişilik kota
08 Şubat 2019, Cuma
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Yıldızlardan 'na 31 kişilik kota

Yıldızlardan Avrupa Şampiyonası'na 31 kişilik kota

Taekwondo 4. WT ’nın ikinci gününde Türk taekwondocular 10 madalya kazandı. Milliler, 'nda 31 kişilik kota kazandı.

'da 12 Şubat'a kadar sürecek olan ve 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4. WT heyecanı ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. İkinci gün yıldız erkekler kategorisinde mücadeleler yapılırken, Türk sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan Türk sporcular, 2019 katılmak için ekstra kota kazandı. İlk gün yapılan yıldız bayanlar müsabakalarında 5'i altın 6'sı gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonuçlarının ardından Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasına toplamda 31 ekstra kota elde etmiş oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, Türkiye olarak 4. WT Başkanlık Kupası'nda yıldızlar kategorisindeki müsabakaları başarıyla tamamladıklarını söyledi. Duymaz, "Yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği yıldızlar kategorisinde toplam 31 kotası almayı başardık. Ayrıca burada yaptığımız organizasyon büyük beğeni topladı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz, şimdiden gelecek sezen için ajandalarında ülkemizi işaretlediler" diye konuştu.

4. WT Başkanlık Kupası üçüncü gününde genç bayanlar kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek.

  1. 8.2.2019 18:50
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