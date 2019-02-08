Yıldızlardan Avrupa Şampiyonası'na 31 kişilik kota
Taekwondo 4. WT Başkanlık Kupası’nın ikinci gününde Türk taekwondocular 10 madalya kazandı. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 31 kişilik kota kazandı.
Antalya'da 12 Şubat'a kadar sürecek olan ve 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık Kupası heyecanı ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. İkinci gün yıldız erkekler kategorisinde mücadeleler yapılırken, Türk sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan Türk sporcular, 2019 Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasına katılmak için ekstra kota kazandı. İlk gün yapılan yıldız bayanlar müsabakalarında 5'i altın 6'sı gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 21 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonuçlarının ardından Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasına toplamda 31 ekstra kota elde etmiş oldu.
Avrupa Taekwondo Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, Türkiye olarak 4. WT Başkanlık Kupası'nda yıldızlar kategorisindeki müsabakaları başarıyla tamamladıklarını söyledi. Duymaz, "Yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği yıldızlar kategorisinde toplam 31 Avrupa Şampiyonası kotası almayı başardık. Ayrıca burada yaptığımız organizasyon büyük beğeni topladı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz, şimdiden gelecek sezen için ajandalarında ülkemizi işaretlediler" diye konuştu.
4. WT Başkanlık Kupası üçüncü gününde genç bayanlar kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek.
- 8.2.2019 18:50
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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