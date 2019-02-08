Adana'da Muay Thai turnuvası nefes kesti
08 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da turnuvası nefes kesti

Adana'da Muay Thai turnuvası nefes kesti

'da düzenlenen turnuvasında nefes kesen mücadeleler beğeni kazandı.

Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Star Fight Club sponsorluğunda ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda başlayan turnuvaya 6 ülkeden 14 sporcu katıldı. Adanalı sporseverler tribünleri tamamen doldururken, ringe çıkan sporcuların müsabakaları nefesleri kesti.

Turnuvayı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile eski il başkanı Başkan Adayı Fikret Yeni en önden takip etti.

  1. 9.2.2019 02:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana'da Muay Thai turnuvası nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN