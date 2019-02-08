Adana'da düzenlenen Muay Thai turnuvasında nefes kesen mücadeleler beğeni kazandı.
Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Star Fight Club sponsorluğunda ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda başlayan turnuvaya 6 ülkeden 14 sporcu katıldı. Adanalı sporseverler tribünleri tamamen doldururken, ringe çıkan sporcuların müsabakaları nefesleri kesti.
Turnuvayı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile AK Parti eski il başkanı Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni en önden takip etti.
- 9.2.2019 02:02
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Adana'da Muay Thai turnuvası nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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