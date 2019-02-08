Adana'da Muay Thai turnuvası nefes kesti

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Star Fight Club sponsorluğunda ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda başlayan turnuvaya 6 ülkeden 14 sporcu katıldı. Adanalı sporseverler tribünleri tamamen doldururken, ringe çıkan sporcuların müsabakaları nefesleri kesti.



Turnuvayı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile AK Parti eski il başkanı Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni en önden takip etti.