Bakan Kasapoğlu: "2019, ülkemiz için spor yılı olacak"

Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sosyal aktivite yapabileceği ve çeşitli kurslardan yararlanabileceği Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nin açılışını yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, eski bakanlardan Bakan Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve öğrencilerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'te yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. 2019 yılının spor yılı olacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençliğimizi daha yüksek noktalara taşımak için, gençliğimizi daha donanımlı kılmak için ve bu çerçevedeki yatırımları projeleri çalışmak için geldik. Geldiğimiz andan itibaren gerek saygıdeğer belediye başkanımızla gerek milletvekillerimizle gerek diğer yöneticilerimizle çok önemli toplantılar gerçekleştirdik. İnşallah bu 2019 yılının ilk günlerinde ben gelip, Gaziantepimizin adına gerekli olan, ülkemizin gençliği adına çok daha varlıklı, çok daha aydınlık bir yıl geçireceğimize inandığımı ve bunu sizlere müjdelemek istediğimi, sizlere ifade etmek istiyorum" dedi.



Gençilğin en önemli varlık olduğunu ve gençliğe değer verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız da gençleri çok seviyor, gençlere çok değer veriyor. Bunu da gerçekleştirdiğimiz son 17 yıldaki icraatlarıyla hepimiz gözlemliyoruz. Gençlerin gerek seçme seçilme yaşıyla ilgili olsun, işlerin daha iyi gelişmesine yönelik yapılan yatırımlar olsun bunlar ispatlıyor bunları. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımız, sporu ve sporcuyu da çok önemsiyor. Bildiğiniz gibi son 17 yılda ülkemizde gerçekleşen spor yatırımları diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten bir devrim şeklinde. İşte bu devrimi daha ileri boyutlara taşımak zorundayız.Hep birlikte bunun içinde sporu tabana yayacığız? Ne demek bu? Yani bu hepimiz spor tesislerini dolduracağız demek. Yaşlı, genç, engelli, engelsiz demeden spor tesislerinde bir arada olacağız. Gaziantep'in hemen hemen her mahallesine spor tesisi kazandıracağız. Bunlar sizin için. Bizim bir de bir projemiz var. Bu çok önemli mahallelerimize yüzme havuzu kazandıracağız. Bunu dün de ilan ettik, inşallah Gaziantep'ten geleceğin yüzme şampiyonları çıkacak. Gaziantep aynı zamanda bununla birlikte sporunda başkenti olacak."



Bakan Kasapoğlu, daha sonra protokolde yer alanlarla birlikte Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nin açılışını yaptı. Spor salonunda bulunan spor aletlerinin denemesini de yapan Kasapoğlu, öğrencilerin çaldığı kemanı dinleyerek, şarkılara eşlik etti.