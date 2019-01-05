Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası
05 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tüm

Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası

Türkiye Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm başladı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda başlayan kupaya, yurt genelinden 77 sporcu katıldı.

Sporcular, etkinliğin ilk gününde rutin antrenmanlarını yaparak, müsabakalar öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Federasyonun Atıcılık Dalı Sorumlusu Kadri Akgün, yaptığı açıklamada, kupada 10-25 ve 50 metre havalı tabanca ile tüfek kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirileceğini söyledi.

Müsabakada dereceye girecek sporcuların 14-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Dünya Kupası'na katılacağını vurgulayan Akgün, bu spora ilgiyi artırıp, yeni sporcular kazanmayı hedeflediklerini aktardı.

  1. 5.1.2019 20:22
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN