Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası başladı.
Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda başlayan kupaya, yurt genelinden 77 sporcu katıldı.
Sporcular, etkinliğin ilk gününde rutin antrenmanlarını yaparak, müsabakalar öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
Federasyonun Atıcılık Dalı Sorumlusu Kadri Akgün, yaptığı açıklamada, kupada 10-25 ve 50 metre havalı tabanca ile tüfek kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirileceğini söyledi.
Müsabakada dereceye girecek sporcuların 14-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Bedensel Engelliler Dünya Kupası'na katılacağını vurgulayan Akgün, bu spora ilgiyi artırıp, yeni sporcular kazanmayı hedeflediklerini aktardı.
- 5.1.2019 20:22
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Toplam 7
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Toplam 3
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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