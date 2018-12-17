Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Pepe'nin sözleşmesi feshedildi! – Fotomaç – 17 Aralık 2018
17 Aralık 2018, Pazartesi
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'tan resmi açıklama geldi! Pepe'nin sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Pepe'nin sözleşmesi feshedildi!

, Portekizli yıldızı Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

, Portekizli yıldızı Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Siyah beyazlı ekip bu gelişmeyi, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama...

Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe'nin Sözleşmesi Feshedildi

Beşiktaş Futbol A.Ş., Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe'nin sözleşmesinin tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."

  1. 17.12.2018 20:26
  2. Güncelleme: 17.12.2018 21:05
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