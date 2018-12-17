2019 Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta yapılacak – Fotomaç – 17 Aralık 2018
17 Aralık 2018, Pazartesi
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'ta yapılacak

2019 Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta yapılacak

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Türkiye ile protokol imzalandı. Türkiye Şampiyonası, 19-21 Nisan 2019'da Sivas'ta gerçekleştirilecek.

'nın 'ta yapılacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Türkiye ile protokol imzalandı. Türkiye Şampiyonası, 19-21 Nisan 2019'da Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte çocuklar arasında sosyal ve kültürel alanda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın gönüllerine gireceğiz. İlimizde düzenlenecek olan şampiyonaya Türkiye genelinden yaklaşık 2 bin kişi katılacak. 'nda yapılacak şampiyonamızın çok heyecanlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılının kutlanacağına dikkati çeken Ayhan, "İlimizde çok güzel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bunlardan biri de Oryantiring Federasyonu ile yapacağımız çalışma. Bu birlikteliğimizin daim olmasını diliyorum. İnşallah Oryantiring Federasyonunun Sivas iline ilgisi daha da artacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de Gençlik ve destekleri ile Sivas'ta çok güzel bir organizasyon yapacaklarını belirterek, şampiyonanın gelecek yıllardaki etkinliklerin temeli olacağını vurguladı.

  1. 17.12.2018 18:57
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