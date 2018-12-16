Likya Kupası Yelken Yarışları sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Antalya İl Temsilciliği faaliyet programında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kaş Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Optimist Yelken Yarışları, Kaş Limanı yanındaki açık denizde gerçekleştirildi.

Yarışlara Fethiye Belediyespor, Kaş, Antalya ve Akdeniz Yelken Kulübü olmak üzere 4 takım ve 36 sporcu katıldı. Yarışlar, World Sailing (WS) Yelken Yarış Kuralları (RSS) 2017-2020, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2018 Yarış Talimatı ve İlke Kararları uyarınca yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan, Belediye Başkan yardımcısı Lütfü Öztürk de yarışları takip etti.

Bugün gerçekleşen ikinci ve son gün yarışlarında Optimist Genel sonuçlarda Fethiye Belediyespor Yelken Kulübü sporcularından birinci Kumsal Ulaş, ikinci Denizhan Duymaz ve üçüncü Ömer Efe Ünver oldu.

Yarışları düzenleyenler tarafından Likya Kupası Özel Ödülü de verildi:

2010 doğumlu kızlarda Kaş Yelken Kulübü'nden birinci Mavi Nemre Nisa Cenkçi, ikinci Defne Naz Kavalcı ve üçüncü Nilsu Lillian Livesley özel ödül almaya hak kazandı.

2009 doğumlu kızlarda Kaş Yelken Kulübü sporcusu Güliz Çimenci Yelken birinci oldu.

2009 doğumlu erkeklerde ise Fethiye Belediyespor Yelken Kulübü'nden Tan Günenç birinciliği elde ederken, Akdeniz Yelken Kulübü'nden Sarp Saygın ikinci ve Fethiye Belediyespor Yelken Kulübü'nden Emir Bora Uran üçüncü sırada yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle yarışlarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaların verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, "Bu mavi denizin heyecanını ve coşkusunu yaşayan tüm sporcuları kutluyorum. Türkiye Kupası'nı da Kaş'ta yapacağız. Bu yarışın da yelken sporuna bir ivme kazandıracağından hiç şüphemiz yoktur" dedi.