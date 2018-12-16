Badmintonda Türkiye fırtınası!
Dünya ve Avrupa Gençler Sıralaması'na puan veren Türkiye Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, 13-16 Aralık tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapıldı.
Organizasyonda 11 ülkeden toplam 263 sporcu 3 gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Müsabakalar sonunda ise 20 madalyanın 14'ünü Türk Badminton Milli Takımı kazandı. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.
Sonuçlar ise şöyle;
Tek Kadınlar: 1. Betül Soner, 2. Zeynep Akdeniz, 3/4 Ayça Özgür, 3/4 Bahar Sabancı
Tek Erkekler: 1/2 Marc Cardona, 1/2 Tomas Toledano, 3/4 Ernesto Baschwitz, 3/4 Miguel San Luis
Çift Kadınlar: 1. Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, 2. Ece Sare Başakin, Zehra Erdem, 3/4 Zeynep Akdeniz, Selen Özdemir, 3/4 Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin
Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz, Yunus Emre Karakaş, 2. Ernesto Baschwitz, Tomas Toledano, 3/4 Joan Monroy, Carlos Piris 3/4 Mehmet Salih Öz, Arda Semercioglu
Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakin, Ece Sare Başakin, 2. Hilmican Şimşek, Ceren Özdemir, 3/4 Semih Özgür Doğruer, Edanur Alan, 3/4 Erentürk Özder, Zeynep Özgen
- 16.12.2018 19:33
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Badmintonda Türkiye fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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