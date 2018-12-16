Badmintonda Türkiye fırtınası!

Organizasyonda 11 ülkeden toplam 263 sporcu 3 gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Müsabakalar sonunda ise 20 madalyanın 14'ünü Türk Badminton Milli Takımı kazandı. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Sonuçlar ise şöyle;

Tek Kadınlar: 1. Betül Soner, 2. Zeynep Akdeniz, 3/4 Ayça Özgür, 3/4 Bahar Sabancı

Tek Erkekler: 1/2 Marc Cardona, 1/2 Tomas Toledano, 3/4 Ernesto Baschwitz, 3/4 Miguel San Luis

Çift Kadınlar: 1. Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, 2. Ece Sare Başakin, Zehra Erdem, 3/4 Zeynep Akdeniz, Selen Özdemir, 3/4 Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin

Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz, Yunus Emre Karakaş, 2. Ernesto Baschwitz, Tomas Toledano, 3/4 Joan Monroy, Carlos Piris 3/4 Mehmet Salih Öz, Arda Semercioglu

Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakin, Ece Sare Başakin, 2. Hilmican Şimşek, Ceren Özdemir, 3/4 Semih Özgür Doğruer, Edanur Alan, 3/4 Erentürk Özder, Zeynep Özgen