Şampiyon atıcılardan Eskici'ye ziyaret
27 Kasım 2018, Salı
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Şampiyon atıcılardan Eskici'ye ziyaret

Şampiyon atıcılardan Eskici'ye ziyaret

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında rekor bir puanla Türkiye Şampiyonu olan Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü 'yi makamında ziyaret etti.

Havalı Silahlar Şampiyonası 21-25 Kasım 2018 tarihleri arasında 'de yapıldı. Müsabakalara a 'yi temsilen katılan Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü takımı Minik Bayanlar 10 Mt Havalı Tabanca kategorisinde 742 puanla Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Müsabakalarda ayrıca ferdi olarak mücadele eden sporculardan Meryem Nur Korkut Minik Bayanlarda Türkiye 3.sü oldu.Turnuva dönüşü İl Müdürü 'yi makamında ziyaret eden sporcular sevinçlerini Eskici ile paylaştılar.Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Murat Eskici; İlimizi temsilen katıldıkları Türkiye Şampiyonasında rekor kırarak şampiyon olan Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü Sporcularını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette İl Müdürü Eskici sporculara başarılarından dolayı saat hediye etti.

  1. 27.11.2018 12:32
  2. Güncelleme: 27.11.2018 12:34
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