Şampiyon atıcılardan Eskici'ye ziyaret
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında rekor bir puanla Türkiye Şampiyonu olan Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü takımı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 21-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin'de yapıldı. Müsabakalara a Kayseri'yi temsilen katılan Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü takımı Minik Bayanlar 10 Mt Havalı Tabanca kategorisinde 742 puanla Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Müsabakalarda ayrıca ferdi olarak mücadele eden sporculardan Meryem Nur Korkut Minik Bayanlarda Türkiye 3.sü oldu.Turnuva dönüşü İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret eden sporcular sevinçlerini Eskici ile paylaştılar.Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Murat Eskici; İlimizi temsilen katıldıkları Türkiye Şampiyonasında rekor kırarak şampiyon olan Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü Sporcularını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyarette İl Müdürü Eskici sporculara başarılarından dolayı saat hediye etti.
- 27.11.2018 12:32
- Güncelleme: 27.11.2018 12:34
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Şampiyon atıcılardan Eskici'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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