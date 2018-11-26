İşitme engelli gencin hedefi dünya şampiyonluğu

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde yaşayan 19 yaşındaki işitme engelli Osman Emre Kula, azmi ve ailesinin desteği ile 3 yılda Türkiye şampiyonu olup olimpiyatları kıl payı kaçırdı. Kula şimdi şubat ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Yenişehir - İznik Süt Üreticileri Birliği'nin desteklediği milli sporcunun karate antrenörü Cemil Çakır, "İşitme engellilerle ilgili federasyonumuzun çalışmaları var. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda işitme engelli sporcu arayışına girdik. Üç sporcu bulduk ve onlara ekipmanlarını aldırdık. Üç sporcu arasından Osman Emre Kula gayet istikrarlı bir şekilde maçlarına, antrenmanlarına devam etti. Ailesi bu konuda ciddi destek sağladı. Bu çocuklar daha evvel evlerinde oturuyorlardı, sosyal bir faaliyetleri yoktu. Biz bu çocukların önüne açmak için spor imkanı sağladık. Emre üç senedir spora devam ediyor. Geçen sene Samsun'da yapılan işitme engelliler karate branşında Türkiye şampiyonu oldu" diye konuştu.

Yenişehir - İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, milli sporcu onuruna verdiği yemekte Osman Emre Kula'ya ve antrenörüne plaket takdim etti.