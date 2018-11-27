Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye geneli 570 sporcunun katılımıyla Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası" final atışlarının ardından sona erdi. Milli Takım seçmelerinin de yapıldığı "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası" sonunda 4'ü tüfek, 7 tabanca dalında olmak üzere 11 yeni Türkiye rekoru kırılırken 1 Türkiye rekoru da egale edildi.

Şampiyonada Mersin'i temsil eden sporculardan, Ali Ayberk Öztürk minik erkekler 10 metre tabanca ferdi kategorisinde kendi Türkiye rekorunu egale ederek Türkiye şampiyonu olurken, aynı kategoride Öztürk ile Selahaddin Tuğluoğlu ve İsmail Yiğit Acar takım halinde Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attılar.

Yıldız erkekler 10 metre tabanca takım kategorisinde ise Muhammet Sefa Ciğer, Hüseyin Emre Büyükyonca, Ahmet Mete Özbek takım olarak Türkiye 3'üncülüğü, minik bayanlar 10 metre tabanca kategorisinde de Hayrunnisa Kılınç, Deniz Yılmaz, Zeynep Çayır takım olarak Türkiye 2'nciliği kazandı.

5 gün birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyona da dereceye girenlere madalya ve kupaları törenle verildi.