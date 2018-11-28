Japon ve Türk sporcuların katıldığı turnuvanın açılışına gelenler arasında Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki de yer aldı. Etkinlikte konuşan Başkonsolos Nishimaki, Türkiye Kendo Derneği ve Bahçeşehir Koleji ile birlikte turnuvayı düzenlemiş olmaktan ve her yıl kendo sporunun Türkiye'de daha da popüler bir hal almasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE KENDONUN SEVİLEREK YAPILMASINDAN MUTLULUK DUYDUM"

Sporculara hitaben, "Kendoda asıl olanın, rakibi yenmek değil, ruhu ve kalbi dingin tutmaktır" diyen Nishimaki, "Japonya ve Türkiye, coğrafi olarak birbirine uzak ülkeler olmasına rağmen, yaklaşık 130 yıldır dostane ilişkileri artarak devam etmektedir. İstanbul'da Japon sporlarını temsil eden kendo sporunun bu kadar çok kişi tarafından sevilerek yapılmasına ve burada köklenerek yerleşiyor olmasından dolayı büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİ BAŞKONSOLOS TAKDİM ETTİ

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 18 takımın katıldığı turnuvada 'Katsuninkan 1' takımı birinciliği elde etti. Turnuvanın ardından dereceye girenlere Başkonsolos Nishimaki ve eşi Misayo Nishimaki tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Öte yandan turnuva öncesinde, kendo sporunun Türkiye'deki yelpazesini genişletmek ve kendoyu daha da tanıtmak amacıyla Bahçeşehir Koleji öğrencilerine yönelik bir çalıştay düzenlendi.

KENDO SPORU HAKKINDA

Kendo, kökeni Japonya olan bir Uzak Doğu kılıç kullanma sanatıdır. Kılıç anlamına gelen 'ken' ile yol anlamına gelen 'do' kelimelerinin birleşimden oluşmuştur. Kendo, zaman içinde kenjutsu tekniklerinin modernize edilip yumuşatılmasıyla günümüzde bir spor olarak yapılmaktadır.