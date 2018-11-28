Prof. Dr. Budak: "Ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcular yetiştiriyoruz"
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Prof. Dr. Budak: "Ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcular yetiştiriyoruz"

Prof. Dr. Budak: "Ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcular yetiştiriyoruz"

Aralarında sporcularının da bulunduğu U21 Milli Takımı, ’da düzenlenen 1. CMAS Dünya U21 Sualtı Ragbisi Turnuvasında dünya üçüncüsü oldu.

'nde yeniden yapılandırılan Gençlik ve Spor Kulübü öncülüğünde farklı branşlarda yetiştirilen sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüllerle dönmeye başladı. Ege Üniversitesi sporcularının da bulunduğu U21 Milli Takımı, 'da düzenlenen 1. CMAS Dünya U21 Sualtı Ragbisi Turnuvasında dünya üçüncüsü olarak büyük başarı yakaladı. U21 takımı oyuncularını ve antrenör 'ı makamında kabul eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, milli takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Budak, "Almanya'da düzenlenen turnuvada, kulübümüz sporcularından; , , ve Sualtı Ragbi Antrenörü Hakan Toğar'ın bulunduğu U21 Milli Takımımız, Dünya üçüncüsü oldu. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlarım. Yeniden hayata geçirdiğimiz Ege Üniversitesi Spor Kulübü kısa sürede çeşitli branşlarda önemli başarılar elde ediyor; kulübümüzün sporcularının önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atacağına eminim" dedi.


Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı hakkında bilgi veren Başantrenör Hakan Toğar da, "Geçtiğimiz hafta Almanya'da yapılan Dünya şampiyonasına üniversite takımınızdan; Kerem Demir, Ozan Özdemir, Berkan Mert Sürücüoğlu seçildi. Sporcularımızın yer aldığı ve benim de antrenörü olarak katıldığım bu şampiyonada Türk Milli Takımımız dünya üçüncüsü oldu. Kulübümüz bünyesindeki 13 A takım sporcusunun 10 tanesi . Bunlardan 7'si A milli takım sporcusu, 3'ü ise U21 milli takım sporcusu. Kulübümüzün alt yapısında 40'a yakın sporcuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hedefimiz milli takımlarda kulübümüzü ve ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetiştirmektir" diye konuştu.

  1. 28.11.2018 10:51
  2. Güncelleme: 28.11.2018 13:30
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