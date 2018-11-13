Geçtiğimiz ay Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Dünya Down Sendromlular Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada bronz madalya kazanan Merve Uzun, en büyük hayalinin şarkıcı Edis ile tanışmak olduğunu söyledi.

Dünya 3'üncülüğü elde ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Merve, müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok sevdiğini belirterek, "Edis, seni çok seviyorum, konserine gelmek istiyorum." mesajını iletti.

Başarılı sporcu, Edis'in "Dudak" isimli şarkısı eşliğinde dans yeteneğini de ortaya koydu.

"ALTIN MADALYA ALACAĞIM"

Uzun atlama ve 100 metrede dünya 3'üncülükleri ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Merve, hedefinin 2019 yılında Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak olduğunu belirtti.

Milli formayı çok sevdiğini dile getiren Merve, "Portekiz'de uzun atlamada dünya 3'üncüsü oldum, rekor kırdım. Milli formayı çok seviyorum. Hedefim şampiyon olmak. Altın madalya alacağım." diye konuştu.

TAHİR SÜLÜK: "AİLELER MUTLAKA ÇOCUKLARINI SPORA YAZDIRSINLAR"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı Antrenörü Tahir Sülük, Merve ile 7 yıldır çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Haftanın 5 günü Merve ile antrenman yaptıklarını anlatan Tahir Sülük, "Portekiz'de 21 ülke yarışmaya katıldı. Merve uzun atlamada dünya 3'üncüsü oldu. Başarılı olmasında en önemli pay istikrarlı çalışmamız. Merve azimli çalışıyor, çok yetenekli bir atlet ve düzenli antrenman yapıyoruz. Bunun sonucunda da başarılar elde ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz 100 metre ve uzun atlamada altın madalya." ifadelerini kullandı.

Sporun down sendromlu çocukların topluma kazandırılması için çok önemli olduğunu vurgulayan Sülük, "Spor fiziksel anlamda bu çocuklara çok önemli şeyler kazandırıyor, bireyin fiziksel anlamda kuvvetlenmesinin yanı sıra, koordinasyon ve denge kazanımları da oluyor. Bilişsel gelişimine katkı sağlıyor, sosyal anlamda güzel gelişmeler elde ediliyor. Aileler mutlaka çocuklarını spora yazdırsınlar. İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilirler." şeklinde konuştu.

DİLEK UZUN: "MİLLİ FORMASINI VE BAYRAĞINI ÇOK SEVİYOR"

Merve'nin ablası Dilek Uzun ise kardeşinin spora başlama hikayesini, "Yedi yıl önce Sayın Emine Erdoğan'ın da katıldığı bir organizasyonda Merve'nin hızını keşfediyorlar ve sevgili Tahir hocamız ile tanıştırıyorlar. Bu zamana kadar da güzel bu şekilde geldik. Emine Erdoğan'ın da sayesinde bu başarı gerçekleşmiş oldu." sözleriyle anlattı.

Merve'nin çok hırslı bir çocuk olduğunu belirten Dilek Uzun, şöyle devam etti:

"Milli formasına aşık bir çocuk. Evde dolabının en güzel köşesine milli formalarını koyuyor. Kendisi katlıyor, bize bile dokundurtmuyor. Milli formasını ve bayrağını çok seviyor. Önümüzdeki sene Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hem uzun atlamada hem de 100 metrede birinci olacağını ifade ediyor. İnşallah olacaktır. Kardeşime güveniyoruz."

Down sendromlu çocuklara sahip ailelere de seslenen Dilek Uzun, şunları kaydetti:

"Yüzme olsun, atletizm olsun, masa tenisi olsun, çocuklarını bir şekilde spora götürüp test etmelerini öneriyorum. Ufak bir yetenek varsa mutlaka keşfedeceklerdir, göreceklerdir. Kesinlikle onları eve kapatmasınlar. Gidip bir yerlere başvurmalarını öneririm. Spor sağlıklarına, bedenlerine ve hiperaktiviteleri varsa ona çok iyi geliyor. Spor bu çocuklar için çok faydalı."