Tarihi Sirkeci Garı'nda satranç şöleni
Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters'ın finali, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Sirkeci Garı'nda gerçekleştirildi.
Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden 32 satranç sporcusunun oluşturduğu 8 takımın mücadele ettiği finalde hem zamanı hem de rakiplerini mat eden Akdeniz Bölgesi takımı şampiyon oldu. Akdeniz Bölgesi Takımı adına yarışan Serkan Yeke, Dinçer Taşdöğen, Gökerhan Cem Kaan ve Hayrunnisa Şahin, rakiplerine üstünlük kurarak organizasyonu lider tamamladı.
Büyük finalde, Marmara Bölgesi Takımı ikinci, İç Anadolu Bölgesi Takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara çeşitli ödüller dağıtıldı.
BAŞKAN TULAY: "BU KADAR GÜZEL BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞECEĞİNİ HAYAL ETMİYORDUM"
Satranç dünyasında büyük ilgi gören Red Bull Chess Masters'ın Sirkeci Garı'ndaki finalini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Tulay, "Bu turnuva için aylar öncesinden çalışmaya başladık. Sonucunda hepimizin çok mutlu olduğu, oyunculara büyük katkı sağlayacak bu turnuvayı gerçekleştirmeyi başardık. Bu kadar güzel bir ortamda gerçekleşeceğini hayal etmiyordum. Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelen oyuncularımız var. Bunun verdiği o güzel ivme okullarımıza da taşındı. Red Bull'un destek verdiği bu turnuva gibi organizasyonlar satrancın görünürlüğünün arttırılmasında büyük katkı sağlıyor" dedi.
YEKE: "TURNUVANIN HIRSLANDIRAN BİR FORMATI VARDI"
Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Akdeniz Bölgesi Takımın oyuncularından Serkan Yeke ise "Satranç turnuvalarında çok bulundum ama böylesine eğlenceli bir ortamda birinci olmak çok hoş bir duyguydu. Heyecanı tarihi garda yaşamak, böyle bir ortamda hamle yapmak gerçekten büyük bir şanstı. Turnuvanın mücadeleyi artıran, hırslandıran farklı bir formatı vardı. Red Bull Chess Masters'da pek çok maç gerçekten kıran kırana geçti. Umarım satrancın gelişimi için bu tarz yeni formatlar denenmeye devam eder" ifadelerini kullandı.
- 21.10.2018 14:58
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu: "Şampiyonluk konuşacak durumda değiliz"
Toplam 4
Yorum
Bed Cocu Adam doğru söylemiş şampiyonluk değil ,bu takım kümede kalır mı kalmaz mı onu konuşalım.
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 3
Yorum
Kocu Başkan sen bırak bu işleri git mis gibi şirketini yönet Comolli yi Genel Müdür yap Cocu yu da satış direktörü yap o biçim kar yaparsınız.
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Maç Sonucu | Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 13
Yorum
Tşk koç Gençlerbirliği ilhan cavcav sezonunda ligden düştü Bizim fenerimizde bu gidişle lefter küçükandonyadis sezonunda ligden düşecek gibi.
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