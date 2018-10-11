Wings For Life World Run yine İzmir'de
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    yine 'de

    <a href="/index/wings-for-life-world-run?id=96168aa9-b5ac-4979-ac88-eac673c60822" class="" rel="tag">Wings For Life World Run</a> yine <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>'de

    Omurilik felci tedavisi için gerçekleştirilen , 5 Mayıs 2019’da ’de gerçekleştirilecek.

    Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak üretmek amacıyla 'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede gelecek yıl altıncı kez düzenlenecek , 5 Mayıs 2019'da 'de gerçekleştirilecek.

    Son 3 senede olduğu gibi bir kez daha Ege'nin incisinde yapılacak Wings For Life, dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak formatıyla da ilgi çekiyor.

    1. 11.10.2018 11:25
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