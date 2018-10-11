Wings For Life World Run yine İzmir'de
Omurilik felci tedavisi için gerçekleştirilen Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019’da İzmir’de gerçekleştirilecek.
Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak üretmek amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede gelecek yıl altıncı kez düzenlenecek Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019'da İzmir'de gerçekleştirilecek.
Son 3 senede olduğu gibi bir kez daha Ege'nin incisinde yapılacak Wings For Life, dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda başlayacak formatıyla da ilgi çekiyor.
- 11.10.2018 11:25
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Wings For Life World Run yine İzmir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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