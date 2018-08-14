Mersinli boccecilerden madalya sözü
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    boccecilerden madalya sözü

    Mersinli boccecilerden madalya sözü

    bocceciler, katılacakları ve Dünya Şampiyonası öncesinde Mersin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan'ı ziyaret ederek, madalya sözü verdi.

    Türkiye Şampiyonaları'ndan aldıkları başarılarla milli takıma gitmeye hak kazanan ve milli takımla da , , ve 'da yapılacak olan ve Dünya Şampiyonlarına katılacak olan Mersin Bocce ekibinin hedefi madalya alarak dönmek. Sporcuların ulusal ve uluslar arası turnuvalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Yıldızbakan, "Elde edilen başarılarda Avrupa'nın en iyi Bocce tesislerinden birinin kentimizde olmasında ve orada antrenman yapmalarının da katkısı var" dedi.
    Milli sporcular ise uluslararası turnuvalardan madalyalarla döneceklerinin sözünü verdiler.
    1. 14.8.2018 14:45
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