Mersinli boccecilerden madalya sözü
Mersinli bocceciler, katılacakları Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesinde Mersin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan'ı ziyaret ederek, madalya sözü verdi.
Milli sporcular ise uluslararası turnuvalardan madalyalarla döneceklerinin sözünü verdiler.
- 14.8.2018 14:45
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Atla gel Anthony
Toplam 2
Yorum
T.s61 Jack rodevall bu adam boşta ingilterede ön libero iyyi adam alin sunu
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Slimani ilk röportajını verdi
Toplam 2
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30 Gol :-) Essahtan mı çok gol atacaksın? 30 gol mü yoksa? :-) Geçen sene diğer kuşa gelen İspanyol abin de çok gol atacaktı? Aynen onun gibi mi? :-D
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Eren ile devam
Toplam 2
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Aslan Erende israr edelim oynadikca acilir daha iyi olur enazindan Gomis alternatifsiz olmadigini görmüs olur
Mersinli boccecilerden madalya sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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