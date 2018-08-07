Aliağa, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na hazırlanıyor
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Aliağa, ve ’na hazırlanıyor

    Aliağa, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na hazırlanıyor

    ’in Aliağa ilçesinde ve düzenlenecek. 11-12 Ağustos tarihlerinde Aliağa’da ilk kez yapılacak olan şampiyona nefesleri kesecek.

    Aliağa Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Aliağa Körfezi'nde gerçekleştirilecek ve Flyboard Aliağa yarışları renkli görüntülere sahne olacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) organizasyonu ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) ile Ege Motosiklet Kulübü'nün destek vereceği Aliağa yarışları iki gün sürecek. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Aliağa yarışlarına Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 30 sporcu katılacak. Yarışlar 7 sınıfta gerçekleştirilecek. Sporcular zorlu parkurda 20 tur boyunca rakipleriyle mücadele ederken flyboard ile suyun üstünde uçarak şov yapacak.

    Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'ndaki hafta sonu etkinlikleri "Türkiye Su Jeti ve " ile de sınırlı kalmayacak. Gün boyu sürecek olan Su Jeti ve Flyboard şöleni, 11 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da sahne alacak olan konseri ile zirve yapacak.
    1. 7.8.2018 14:46
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