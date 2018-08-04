Milli okçu Mete Gazoz Bulgaristan'da altın madalya kazandı
Milli okçu Mete Gazoz, Bulgaristan Grand Prix'sinde klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.
Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu.
METE GAZOZ FİNALDE 6-0 KAZANDI
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti.
Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.
TÜRKİYE'DEN 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ MADALYA
Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Mete Gazoz'un 18. Akdeniz Oyunları'nda sıralama atışları sırasındaki bir fotoğrafı?.
- 4.8.2018 15:39
- Güncelleme: 4.8.2018 16:17
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