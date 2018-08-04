Mete Gazoz'dan Bulgaristan'da altın madalya
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Milli okçu 'da kazandı

    Milli okçu <a href="/index/mete-gazoz?id=476b7f6b-9cfe-4c19-82ba-4b10afeb5acb" class="" rel="tag">Mete Gazoz</a> <a href="/index/bulgaristan?id=8f7256a5-3ff4-4822-b8f4-8a3084230c31" class="" rel="tag">Bulgaristan</a>'da <a href="/index/altin-madalya?id=ca8b56a8-4894-42d3-85b0-82c7904e9f42" class="" rel="tag">altın madalya</a> kazandı

    Milli okçu , 'sinde klasik yay erkeklerde kazandı.

    'da sona eren Avrupa müsabakaları klasik yay erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu.

    METE GAZOZ FİNALDE 6-0 KAZANDI
    Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkeklerde , finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti.

    ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

    TÜRKİYE'DEN 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ MADALYA
    Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

    Mete Gazoz
    Mete Gazoz'un 18. Akdeniz Oyunları'nda sıralama atışları sırasındaki bir fotoğrafı?.

    1. 4.8.2018 15:39
    2. Güncelleme: 4.8.2018 16:17
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