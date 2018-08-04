Milli okçular Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı. Bulgaristan'da süren Avrupa Grand Prix'sinde Mete ve Gülnaz, 1333 puana ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla Gazoz ve Anagöz ikilisine aitti.



KADINLAR BRONZ ALDI

Sofya'daki Avrupa Grand Prix müsabakalarında, klasik yay kadın takımı bronz madalya kazandı. Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Aybüke Aktuna'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Belarus'u 6-2 yendi. Makaralı yay erkek ve kadın takımları finale yükseldi.