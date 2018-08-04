Mete Gazoz'dan dünya rekoru!
Milli okçular Büşranur Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde dünya rekoru kırdı
Milli okçular Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı. Bulgaristan'da süren Avrupa Grand Prix'sinde Mete ve Gülnaz, 1333 puana ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla Gazoz ve Anagöz ikilisine aitti.
KADINLAR BRONZ ALDI
Sofya'daki Avrupa Grand Prix müsabakalarında, klasik yay kadın takımı bronz madalya kazandı. Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Aybüke Aktuna'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Belarus'u 6-2 yendi. Makaralı yay erkek ve kadın takımları finale yükseldi.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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