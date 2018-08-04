Mete Gazoz'dan dünya rekoru! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'dan dünya rekoru!

    <a href="/index/mete-gazoz?id=476b7f6b-9cfe-4c19-82ba-4b10afeb5acb" class="" rel="tag">Mete Gazoz</a>'dan dünya rekoru!

    Milli okçular Büşranur Çoşkun ve , makaralı yay kategorisinde dünya rekoru kırdı

    Milli okçular ve , makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı. 'da süren Avrupa 'sinde Mete ve Gülnaz, 1333 puana ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla Gazoz ve Anagöz ikilisine aitti.

    KADINLAR BRONZ ALDI
    Sofya'daki Avrupa müsabakalarında, klasik yay kadın takımı bronz madalya kazandı. Yasemin Ecem Anagöz, ve Aybüke Aktuna'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Belarus'u 6-2 yendi. Makaralı yay erkek ve kadın takımları finale yükseldi.

    1. 4.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan dünya rekoru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN