Başkan Kayda, Türkiye şampiyonunu ağırladı
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Özel Sporcular Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Özgür Sert’i makamında ağırladı. Ziyarette Sert, sevincini Başkan Kayda ile paylaştı.
Bu başarının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Kayda, Özel Sporcu Özgür Sert'i tebrik ederek, yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.
- 2.8.2018 15:06
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Jakup A Borg: "Burada işimiz çok zor"
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Elazığ çarşı Daha önce bu kadar büyük bir kuluple karşılaşmamıştık Not: 2007 yılında fb ile on eleme oynamışlardı ????
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Vida, Leicester’a
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Misafir 50 takıma gönderdiniz. 51 nciyi bekliyoruz!
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Eric Ayuk işi yattı!
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Madlyturk trabzonspor bu güne kadar hep üste para alarak oyuncu aldığı için 240 bin dolar transfer ücretini ödemek istemedi.Bu
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