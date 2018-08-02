Başkan Kayda, Türkiye şampiyonunu ağırladı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkan Kayda, şampiyonunu ağırladı

    Başkan Kayda, Türkiye şampiyonunu ağırladı

    Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan ’i makamında ağırladı. Ziyarette Sert, sevincini Başkan Kayda ile paylaştı.

    Haziran ayında 'de gerçekleştirilen Şampiyonası'nda 16-21 yaş kategorisinde şampiyon olan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi , Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, 1922 Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ile yöneticiler Halil Topçu, Mehmet Ova, Cengiz Yılmaz, Hüseyin Kurt, Selma Yılmaz ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Ziyarette Sert, başarı hikayesini Başkan Kayda'ya anlattı.
    Bu başarının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Kayda, Özel Sporcu Özgür Sert'i tebrik ederek, yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.
    1. 2.8.2018 15:06
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