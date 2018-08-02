44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı altın, Kadın Milli Takımı da gümüş madalya kazandı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    44. Balkan Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek altın, Kadın Milli Takımı da kazandı

    44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı altın, Kadın Milli Takımı da gümüş madalya kazandı

    'de devam eden 44. Balkan Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek altın, Kadın Milli Takımı da kazandı.

    Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada grup müsabakaları gün boyunca devam etti.

    Erkek ve Kadın , yarı finalde rakiplerini yenerek finale yükseldi. Erkek takım maçlarında finalde 'ın 3-0 yenen Masa Tenisi Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

    Kadın takım maçlarında finalde Romanya'ya 3-1 yenilen Masa Tenisi Kadın Milli Takımı elde etti.

    'nin yanı sıra , , Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Romanya, Slovenya, ve takımlarının katıldığı şampiyona, yarın ferdi karşılaşmalarla devam edecek.

    1. 2.8.2018 23:09
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