44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı altın, Kadın Milli Takımı da gümüş madalya kazandı
Edirne'de devam eden 44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı altın, Kadın Milli Takımı da gümüş madalya kazandı.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada grup müsabakaları gün boyunca devam etti.
Masa Tenisi Erkek ve Kadın Milli Takımı, yarı finalde rakiplerini yenerek finale yükseldi. Erkek takım maçlarında finalde Sırbistan'ın 3-0 yenen Masa Tenisi Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Kadın takım maçlarında finalde Romanya'ya 3-1 yenilen Masa Tenisi Kadın Milli Takımı gümüş madalya elde etti.
Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Romanya, Slovenya, Bosna Hersek ve Yunanistan takımlarının katıldığı şampiyona, yarın ferdi karşılaşmalarla devam edecek.
- 2.8.2018 23:09
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı altın, Kadın Milli Takımı da gümüş madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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