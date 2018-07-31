Kırık parmak ve çatlak ayak ile dünya şampiyonu oldu

FISU- Dünya Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası 20 - 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde yapıldı. 81 kilogramda yarışan Kayserili sporcu Ali Doğan Erciyes Üniversitesini (ERÜ) temsil etti. Milli sporcu Ali Doğan, finalde Belarus'lu rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.



Kayseri İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde yapılan coşkulu bir törenle karşılanan Milli sporcu Ali Doğan'ı İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Eskici, Ali Doğan'ın ailesi ve minik sporcular karşıladı.



3.kez İstiklal Marşını okutup bayrağı göndere çektirdikleri için onur duyduğunu belirten Ali Doğan, "23-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Tayland'a gerçekleşen FİSU Dünya Sporları Federasyonun gerçekleştirdiği Muaythai Dünya Şampiyonasında Dünya şampiyonu olduk. 3. Kez İstiklal Marşını okuttuk. Bu çok onur ve gurur vericidir. Rabbim bizleri hiç utandırmadı. Çıktığımız bu yolda bizleri muzaffer kıldı. Bayrağımızı göklere diktik. Burada bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylediğim gibi 'Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum" dedi.



"Kırık bir parmak ve çatlak ayağı ile mücadele etti"



Muaythai Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz ise, Ali Doğan'ın başarısını azmin zaferi olarak niteledi. Ali Doğan'ın kırık parmağı ve çatlak ayağına rağmen yarıştığını ve söz konusu dereceyi aldığını dile getiren Cingöz, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki Türk Bayrağını laik olduğu zirveye bir kez daha diktik. Öncelikle bu şampiyonanı şöyle bir önemi var. Ali kırık bir parmak 2 tane sağ ayağında çatlak ile bu Dünya Şampiyonluğunu elde etti. Biz ekip olarak dövüşemeyeceğini söylememize rağmen Ali, devlet beni bu zor durumda beni buraya gönderdiyse, ben burada tatil yapamam, mücadelemi yapacağım. Ayak defalarca da kırılsa umurum da değil dedi. Onun bu sözleri söylemesi bizler çok etkiledi. Gerçekten birbirinden zorlu mücadelelerle bu işi bizler başardık. Öncelikle şampiyonluk bu vatan uğruna toprak olan şehitlerimize gelsin" diye konuştu.



İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Eskici de bu onur ve gururu kendilerini yaşatan Dünya Şampiyonu Ali Doğan'a teşekkür etti. Başarının asla tesadüf olmadığını vurgulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici, "Öncelikle sporcumuzu ve ailemizi tebrik ediyorum. Böyle bir onuru ve gururu ülkemize, şehrimize ve milletimize yaşattıkları için son derece mutluyum. Başarı asla bir tesadüf değildir. Başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporcumuz üst üste 3 defa Dünya şampiyonu oldu. Son olarak da Tayland'da Üniversiteler arası yapılan Dünya Şampiyonasında hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

