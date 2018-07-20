Karate'nin kalbi Denizli'de atıyor
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Karate'nin kalbi 'de atıyor

    Karate'nin kalbi Denizli'de atıyor

    5’incisi düzenlenen karate camiasını Karahayıt’ta buluşturuyor. 3 günlük kampın ardından başlayan turnuvada 844 sporcu tatamiye çıkacak.

    16-22 Temmuz tarihlerinde 'nin Karahayıt ilçesinde gerçekleşiyor. 16 Temmuz tarihinde kamp programı ile başlayan programda Türk Karatesi'nin önemli isimleri genç sporcularla buluştu.

    Dünya ve Avrupa Şampiyonu Karateciler Okay Arpa ve Haldun Alagaş, A Milli Takım Kata Antrenörü Metin Sofuoğlu, Avrupa ve Dünya Klasmanı Hakemi Mehmet Akif Gürbüz ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda Hakem Kurulu Üyesi olan Uğur Kobaş gibi isimler, turnuva boyunca sporculara oyun kuralları ve uygulamalı analizlerle tecrübelerini aktarıyor. Her geçen yıl uluslararası alanda katılımın arttığı turnuvaya bu sene 9 ülkeden sporcular katılım gösteriyor. Pazar gününe kadar devam edecek turnuvada tüm kategorilerde 844 sporcu tatamiye çıkacak.

    1. 20.7.2018 16:56
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